Auf der Wörther Sommerbühne gibt es am Sonntag um 11 Uhr ein Stück für Kinder ab sechs Jahren: Das KiKo-Kammerensemble der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zeigt mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer „Mein neuer Nachbar, Beethoven“. Erzählt wird die Geschichte des Komponisten mit Musik. Der zieht mit 53 Jahren unter viel Gepolter mitsamt Flügel in sein neues Domizil ein, um die Neunte als letztes großes Werk zu komponieren. Die kleine Sophia wird von lautem Gepolter geweckt und fragt sich: „Was ist das nur für ein Lärm?“ Erst versucht ein neuer Mieter doch ernsthaft, einen Flügel durch das Treppenhaus zu transportieren. Und als das Instrument endlich in der Wohnung steht, geht der Krach erst richtig los. Denn der neue Nachbar arbeitet Tag und Nacht.

