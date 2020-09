Erika Fleck führt den Sportkreis Germersheim. Die Stellvertreter-Position ist vakant. Niklas Lederer ist Jugendleiter. Alois Herrmann zieht sich nach 32 Jahren zurück.

Noch kurz die Tasche abstellen. Erika Fleck war am Morgen in der Sportschule Edenkoben, um ein Referat über Nordic Walking zu halten, und ist gerade heimgekommen. Wegen Corona war die Teilnehmerzahl der angehenden Übungsleiter C Breitensport auf 14 beschränkt. Warum sollte sie sich mit 73 einschränken? Im Gegenteil: Die Leimersheimerin hat gerade Alois Herrmann abgelöst, ist neue Vorsitzende des Sportkreises Germersheim.

Lieber hätte sie wohl wieder als Stellvertreterin kandidiert. Seit 1995 bildete sie mit Herrmann das Führungspaar. Dass der Hatzenbühler ausscheidet, wusste sie. Und sie wusste, dass Niklas Lederer vom TSV Kandel das Amt von Claudia Deubig (TGV Leimersheim) übernimmt, die sich nicht mehr als Sportkreisjugendleiterin bewarb. Was sie nicht wusste: Kommen Vorschläge aus den Vereinen?

Nur 15 Vereine loggen sich ein

15 von 197 Vereinen loggten sich in die Videoversammlung ein. Fleck ließ sich nicht beirren. Sie hatte sich vorher in die Neustadter Versammlung eingewählt und gesehen, wie wenig Vereine teilnehmen. Zum ersten Mal wird wegen Corona online in den Sportkreisen gewählt. Die einen sind Online-Versammlungen nicht gewöhnt, die anderen haben genug davon, meint sie. Bei der Versammlung 2016 in Jockgrim waren 40 von 202 Vereinen vertreten gewesen. Für Herrmann war es wohl emotionaler. 1992, vier Jahre war er Stellvertreter gewesen, übernahm er den Vorsitz. 32 Jahre war der ehemalige Fußball-Kreisvorsitzende ehrenamtlich in Diensten des Sportbundes Pfalz.

Auf die vergangene Periode ging er ein: „Insgesamt erhielten unsere Vereine im Kreis über 250.000 Euro für Baumaßnahmen. Wir haben 41 neue C-Übungsleiter im Breitensport und elf neue Vereinsmanager im Sportkreis ausbilden können.“ Zehn Vereine seien mit Defibrillatoren ausgestattet worden. Sportbund-Präsidentin Elke Rottmüller dankte ihm „für sein bemerkenswertes ehrenamtliches Engagement und die jahrzehntelange Treue“ zum Dachverband.

Amt ganz anders als vor 30 Jahren

Vorschläge aus den Vereinen, wer für Herrmann übernimmt? Keine anderen. „Das ist nicht schlimm“, sagte Fleck. Für sie war es selbstverständlich, das Amt zu übernehmen. Seit sie sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, zehn Jahre war sie im kaufmännischen Bereich tätig, bis die Kinder kamen, engagiert sie sich ehrenamtlich im Sport. Aus Sinsheim war sie mit ihrem Mann Gerhard Fleck, der in Karlsruhe beschäftigt war, nach Leimersheim gekommen. 30 Jahre, bis 2009, führte er den TGV, wie seine Frau war er unter anderem auch für den Sportbund tätig. Sie war im Ausschuss Bildung, war TGV-Geschäftsführerin, ist seit 40 Jahren Übungsleiterin.

Fleck möchte im Kreis perspektivisch ein junges Team aufbauen. „Und in absehbarer Zeit werden wir sicher ein geeignetes Mitglied im Gremium begrüßen und kommissarisch einsetzen können“, meint sie.

Das Amt habe sich in den vergangenen 30 Jahren sehr verändert. Der TGV sei einer der ersten Vereine gewesen, der einen PC gehabt habe. Mehr bürotechnisch sei das Amt früher gewesen, sagt die 73-Jährige, die das Gremium als Vermittler zwischen den Vereinen im Kreis und dem Sportbund sieht.