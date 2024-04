Heidenheim (dpa) - Mitgereiste Fans von RB Leipzig mussten beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag vermutlich mehrmals den Atem anhalten. Schon vor dem Anpfiff der Partie in der Fußball-Bundesliga hatten mehrere Anhänger der Sachsen über soziale Medien mitgeteilt, dass es im Gästeblock nach Buttersäure stinke. Ein Heidenheimer Clubsprecher bestätigte auf dpa-Anfrage, dass es schon weit vor der Öffnung der Stadiontore am Spieltag einen Vorfall gegeben habe. Unbekannte hätten offenbar Flüssigkeit ausgeschüttet, der betroffene Bereich sei anschließend so gut wie möglich gesäubert worden.

