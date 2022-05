Im Keller eines Hauses in Althengstett (Kreis Calw) ist ein Solar-Akku explodiert, kurz bevor die Feuerwehr eintraf. Alle Scheiben der Kellerfenster, Kellertüren und die Wohnungs- und Haustüre zerbarsten durch die Druckwelle. «Ich bin so froh, dass die Explosion sich ereignete, bevor meine Angrifftrupps das Haus betreten haben. Nicht auszudenken was da hätte passieren können», sagte Einsatzleiter Benjamin Jones laut Mitteilung vom Sonntagabend. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Althengstett (dpa/lsw) - Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil weißer Rauch aus dem Haus quoll. Die Hausbesitzer, die gerade nach Hause gekommen waren, unternahmen erste Löschversuche und erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Die Überreste des Solarenergie-Speichers wurde geborgen und in eine zur Kühlung mit Wasser gefüllte Mulde gelegt. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter.

Mitteilung mit Fotos