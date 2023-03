Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kunst für Flaneure: Was ist ein Symposium? Ein alter Brockhaus definiert es ziemlich bösartig als „Sauf- und Fressgelage mit geistigem Hintergrund“. Das Bildhauer-Symposium, das sich 1997 in Germersheim abspielte, hatte viel mehr mit harter körperlicher Arbeit und hoher künstlerischer Kreativität zu tun. Allerdings: Am Abend geschmaust und gezecht hat man schon auch.

Zwei Dutzend Jahre später ist der „geistige Hintergrund“ des denkwürdigen Künstlertreffens noch immer präsent. „Skulpturenweg“ steht auf einem