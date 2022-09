Am Sonntag, 18. September, gastieren drei preisgekrönte junge Sänger um 18 Uhr bei der Schubertiade im Ettlinger Schloss und präsentieren zusammen mit Thomas Seyboldt am Klavier im Asamsaal Schubert-Lieder nach Gedichten von Goethe, Schlegel und Seidl.

Die Sopranistinnen Hannah Gries und Andrea Conangla sowie der Bariton Shenghan Wang zeichnen sich durch ihre besondere Nähe zu Schuberts Liedern aus und vereinen jugendliche Leichtigkeit mit ausgereifter Gestaltung. Wesentliche Impulse in ihrer künstlerischen Entwicklung erhielten sie in der Schubertklasse der Stuttgarter Musikhochschule, die von Thomas Seyboldt geleitet wird sowie in der Gesangsklasse von Ulrike Sonntag. Die Feinheiten der Liedgestaltung eigneten sie sich bei internationalen Meisterkursen an, etwa bei der Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Palazzo Ricci in Montepulciano, zu der Thomas Seyboldt regelmäßig als Dozent eingeladen wird.

Auf dem Programm stehen Lieder von Franz Schubert nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe (unter andrem „Ganymed“, „Rastlose Liebe“, „Schäfers Klagelied“ und die beiden „Suleika“-Gesänge), den Gebrüdern Friedrich und August Wilhelm von Schlegel (unter anderem „Die Gebüsche“ und „Lied der Delphine“, eines der wenigen Lieder mit einem hohen C) und Johann Gabriel Seidl, einem österreichischen Zeitgenossen Schuberts (unter andrem „Der Wanderer an den Mond“).

Gefragte Solistinnen

Die Sopranistin Andrea Conangla aus Portugal erhebt mit einem bemerkenswerten Sensorium für gesellschaftspolitische Realitäten und einer großartigen künstlerischen Willenskraft als Sopranistin und Improvisatorin in der Welt der klassischen und zeitgenössischen Kunst ihre Stimme. Sie sang beim Kontraklang Festival in Berlin und hat 2022 ihr Debüt an der Staatsoper Stuttgart in Claudio Monteverdis Oper „L’Orfeo“ gegeben. Sie ist eine gefragte Solistin in den Bereichen Oratorium, Oper und Neues Musiktheater und lehrt als Dozentin für Vokalimprovisation an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen.

Die Sopranistin Hannah Gries debütierte 2017 in der Rolle des Ersten Knaben in der Neuinszenierung von Mozarts „Zauberflöte“ an der Universität Stuttgart und war als Stimmbildnerin beim Hymnus-Knabenchor in Stuttgart tätig. Internationale Engagements führten sie nach Österreich, England, Israel und Korea und mit Händels „Messiah“ und Vivaldis „Gloria“ nach Irland in die St. Mary’s Pro Cathedral und die Carlow Cathedral in Dublin. Ab September 2022 wird sie Mitglied der Dutch National Opera Academy für hoch talentierte junge Opernsänger in Amsterdam.

Ausgezeichneter Bariton

Der Bariton Shenghan Wang wurde 1998 in Liaoning, China geboren und erhielt ab dem Alter von vier Jahren Gesangsunterricht. Bereits in seiner Kindheit und Jugend gewann er mehrere Preise und Auszeichnungen und hatte zahlreiche Fernsehauftritte. Er studierte am Zentralen Musikkonservatorium in Beijing, am Shanghai Conservatory of Music und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Als Solist gastierte er in Baden-Baden, Frankfurt und München. Auf Einladung des chinesischen Konsulats in Deutschland und der Chinese Scholars Association sang er 2020 als Solist in der Gala zum chinesischen Frühlingsfest in der Stuttgarter Liederhalle.

Info

Karten kosten 25, ermäßigt 12 Euro, Mitglieder des Freundeskreises zahlen 20 Euro. Die Karten gibt es bei der Stadtinformation (07243 101-380) und der Buchhandlung Abraxas in Ettlingen, beim Musikhaus Schlaile in Karlsruhe, unter schubertiade.de sowie Restkarten an der Abendkasse. Das Publikum wird gebeten, während des Konzerts eine Maske zu tragen.