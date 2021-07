„Spaß zu haben, Erfahrungen zu sammeln, neue Freunde zu gewinnen und natürlich einige Spiele gewinnen.“ So beschreiben die beiden 15-jährigen Rülzheimer Samuel Hochreiter und Filian Mendel ihre Motivation zur Teilnahme an den deutschen U16-Meisterschaften im Beachvolleyball, die am Freitag in Barby in Sachsen-Anhalt begonnen haben.

Qualifiziert haben die sich mit Platz zwei bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Speyer Mitte Juni. Freunde sind sie seit ihrer gemeinsamen Grundschulzeit. Hier kamen sie in der vierten Klasse im Jahr 2016 über die Sport-AG erstmals mit dem Volleyball in Berührung. Nach der Grundschule trennten sich die schulischen Wege. Während der eine die neunte Klasse am Goethe-Gymnasium in Germersheim besucht, geht der andere in die gleiche Klassenstufe im Pamina-Schulzentrum in Herxheim.

Kooperation mit Speyer

Beim Volleyball sind sie beide geblieben. Nachdem es sowohl beim Turnverein Rülzheim als auch beim Turnverein Herxheim nicht genügend Volleyballspieler für eine Mannschaft gab, gingen sie in der Spielgemeinschaft Südpfalz zusammen. Seit 2020 besteht zudem eine Kooperation mit dem TSV Speyer. Für talentierte U18-Spieler bietet das die Chance, in der Dritten Liga zum Einsatz zu kommen. Trainer in Speyer sind unter anderem Nils Weber, Vierter bei den deutschen U20-Beachvolleyball-Meisterschaften 2020, und Simon Röhrich.

Schnell haben die Rülzheimer ihre Liebe zum Beachvolleyball entdeckt, nachdem ihr Trainer sie gefragt hatte, ob sie dies auch einmal ausprobieren möchten. Bald stellten sich erste Erfolge ein. Im Jahr 2019 waren die beiden U14-Landesmeister. ein Jahr später Zweite bei den U15. Den Erfolg konnten sie in diesem Jahr wiederholen. Für U14-Mannschaften gibt es noch keine DM, 2020 fiel die U15-Meisterschaft wegen von Corona aus. Aber in diesem Jahr klappt es.

2019 im U18-Meisterteam

Sie sind auch im Volleyball erfolgreich. So waren sie mit der SG Südpfalz im Jahr 2019 U18-Landesmeister. Eine Ü14 gab es damals noch nicht. Seit 2017 sind Samuel und Filian im Pfalzkader, 2019 schafften sie den Sprung in den Rheinland-Pfalz-Kader. Hier trainieren sie bei den älteren Jahrgängen mit. Trainiert wird viermal in der Woche, abwechselnd in Rülzheim oder in Speyer. Für das Training im Landeskader müssen die beiden auch immer wieder nach Mainz. Und hier sind natürlich auch die Eltern gefragt. Das Ganze kostet auch Geld, weshalb die beiden froh sind, einige örtliche Sponsoren gefunden zu haben.

Zu zweit mehr Spaß

„Beachvolleyball macht mehr Spaß als Volleyball“, sind sich die beiden einig. Man spiele nur zu zweit. In der Halle könne man besser und höher springen. Beides habe eben Vor- und Nachteile.

Nervös waren sie kurz vor ihrer ersten Teilnahme an einer DM. Dass sie Meister werden, erwarten sie nicht, „aber ein Platz unter den ersten Zehn oder 15 wäre schon schön“. Stolz darauf, unter den besten 32 in Deutschland zu sein, sind sie schon. Das erste Spiel verloren sie mit 4:15, 6:15.