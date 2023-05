Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer an die heutige statische Modefotografie gewöhnt ist, an die unbewegten Mienen der Models, schaut erstaunt auf die lebendigen, schnappschussartigen Fotos, die Hermann Landshoff ab den 1930er-Jahren gemacht hat. Eine große Retrospektive seiner Arbeit ist in der Städtischen Galerie Karlsruhe zu sehen.

Bei Hermann Landshoff sind die Modelle Menschen, die ihren Spaß haben: in Pfützen treten, Tennisbälle aus Körben ausschütten oder fröhlich über den Strand hüpfen.