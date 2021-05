Unerschöpflich scheint der Vorrat, den Künstlerin Gabriele Domay an selbst geschöpften Papier in ihrem Wohn-Atelier wie einen Schatz hütet. Kein Wunder, denn es ist der Stoff, aus dem ihre Bilder, Skulpturen und Rauminstallationen entstehen.

Wer Gabriele Domay in ihrem „Wohn-Atelier“ Im Wingert 9 in Bad Bergzabern besucht, landet vor einem schmucken, ganz normalen Einfamilienhaus. Wie inspirierend sich in seinem Inneren Werk- Wirk- und Lebensraum durchdringen, wird aber schon beim ersten Schritt über die Türschwelle klar.

Von der Papierherstellung und Rohstofflagerung im Keller über die zentrale Wohnküche mit künstlerischen Impressionen im Erdgeschoss bis hinauf ins lichtdurchflutete Atelier mit seinen großen Arbeitstischen und wohlsortierten Archivschränken ist hier quasi alles im Fluss – freie Bahn also für den Funkenflug einer aufblitzenden Idee über die Erschaffung des Materials bis hin zum fertigen Kunstwerk.

Sichten, ordnen und zusammenfügen

Momentan hält sich Gabriele Domay vor allem im Obergeschoss auf, denn die Corona-Lähmung der Kunstszene hat sie genutzt, um ihr Werk zu sichten, zu ordnen und Einzelblätter verschiedener Serien zu Kunstbänden oder Leporellos zusammenzufügen. Die meisten Arbeiten, die sie so nochmal in Händen hält, sind schon in ihrem früheren Atelier in Landau entstanden, wo die 1947 in Sinn/Dillkreis geborene Grafikdesignerin auch eine Druckwerkstatt für Radierungen eingerichtet hatte.

Nach dem Tod ihres Mannes, der als Leiter der theologischen Fort- und Weiterbildung für die evangelische Kirche der Pfalz tätig war und auch in Landau viele spirituelle Impulse – etwa die Inseln der Stille – setzte, ist die zweifache Mutter nach Bad Bergzabern gezogen. Radierungen – es waren oft monochrome, dezent malerische Andeutungen von Natur auf hochwertigem Büttenpapier – hat Domay genau wie die Aquarellmalerei da schon hinter sich gelassen. Stattdessen trieb und treibt sie nun die herausfordernde Auseinandersetzung mit dem elementaren Werkstoff Papier um.

Das Papier wird selbst geschöpft

So sehr, dass sie – motiviert von einem einjährigen Praktikum bei der renommierten Buchbinderei Müller in Nußdorf – damit angefangen hat, ihr eigenes Papier zu schöpfen. Für viele Ausstellungen in Landau, der Region und auch im Ausland entstanden daraus großformatige, gleichwohl zarte, oft vielschichtige Bildtransparente und vielsagende Rauminstallationen, die den Dialog mit ihrem Umfeld suchten. Unvergessen beispielsweise ist die für die Heiliggeistkirche in Speyer konzipierte, nach der „Fibonacci-Reihe“ aufgehängte Formation von 53 Papierzylindern, die von einer originalen Orgelpfeife abgeformt wurden. Später sorgten sie als lose „Tonfolge“ auch in der Landauer Stiftskirche für Begeisterung.

Ebenfalls unvergesslich war für Gabriele Domay die Teilnahme an der deutsch-englischen Grafikausstellung „reflections-Reflexionen“: Nicht nur, weil sie dort mit dem Michael Putman Etching Preis für Radierungen ausgezeichnet wurde, sondern auch, weil sie die Atmosphäre dieser grauen Großstadt an der Themse wie ein Schwamm aufnahm.

Von Nebel fasziniert

„Nebel ist schon was, was ich toll finde“, reflektiert sie ihre Gefühle und man ahnt, dass es damit zusammenhängen könnte, dass er wabern und wallen, sich verdichten und lichten, etwas verhüllen und wieder dem Blick freigeben kann. Damit ist nämlich auch viel über Domays Kunst gesagt. Auch ihre Papierarbeiten zeigen diese vielschichtige Transparenz, facettenreiche Wandlungsfähigkeit und leise Wirkkraft.

Die Herstellung des Ausgangsmaterials ist ihm wahrsten Wortsinn ein schöpferischer Akt – sogar unter der Prämisse der Nachhaltigkeit. Denn längst ist die Künstlerin dazu übergegangen auch ausrangierte Zeitungen, Pack- oder Altpapier, ja sogar ihre eigenen Aquarelle, die dadurch ein zweites Leben erfahren, als Rohmaterial zu verwenden. In Fetzen zerrissen und manchmal kombiniert mit anderen Zellstoffen wie Fichten- oder Birkensulfit, Hanf, Flachs, Eukalyptus, Sisal oder Abaca (eine in Ostasien heimische Pflanzenart aus der Gattung Bananen) wird es an „Ise“ verfüttert. Dabei handelt es sich um ein kleines, waschmaschinenähnliches Gerät mit Mahlwerk. „Wenig Material und viel Wasser“ sind nötig, damit es den Pulp ausspuckt, der sich in einer Bütte mit Wasser faserig verbindet. Danach kann er mit Sieben geschöpft, auf Filz oder Folie getrocknet und weiterverarbeitet werden. Für die raffinierten Transparentbilder wird der Pulp auf Gazebahnen aufgetragen, die andeutungsweise in szenischer Anordnung bemalt werden und in mehrfacher Überlagerung den flüchtigen Blick auf ein sanft verhülltes Stillleben, eine angedeutete Städtearchitektur oder Landschaft gewähren.

Die dreidimensionale Formgebung für Schalen oder Samenkapseln bewerkstelligt Domay, indem sie das feuchte und eventuell pigmentierte Papier um Gummibälle, Schwimmnudeln oder sonstige profane Hilfsmittel presst und dergestalt trocknen lässt. So oder so scheinen die Möglichkeiten unerschöpflich, die Räume aber, die das alles fassen sollen, sind begrenzt, meint Gabriele Domay und schickt sich an, ihr reiches Œuvre in weitere Bücher zu binden.