Starker Wind bläst ein Auto mit einem Pferdeanhänger in die Gegenspur. Es kommt zur Kollision mit einem anderen Auto. Zwei Menschen werden verletzt, ein Pferd bleibt unversehrt. Der Schaden ist enorm.

Fichtenau (dpa) - Eine starke Windböe hat einen von einem Auto gezogenen Pferdeanhänger in Fichtenau im Landkreis Schwäbisch Hall erfasst, wodurch das Gespann auf die Gegenspur abgekommen ist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es dabei am Dienstagabend zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Die 28 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde demnach schwer verletzt, der 23-jährige Fahrer des Gespanns leicht. Ein Pferd, das sich im Anhänger befand, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 105.000 Euro.

Mitteilung der Polizei