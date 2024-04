Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim fast abgestiegenen SV Darmstadt 98 lobt Freiburgs Trainer Streich den gegnerischen Club - und das Publikum.

Darmstadt (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat nach dem 1:0-Erfolg beim SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga dem fast sicher abgestiegenen Gegner Respekt gezollt. «Ich schaue Darmstadt gern an, weil Darmstadt guten Fußball spielt», sagte Streich, der den Sieg seiner Mannschaft am Sonntag als «glücklich» bezeichnete.

Die Anerkennung beruht aber offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Vom Darmstädter Publikum gab es Standing Ovations für Streich, der im Sommer als Bundesliga-Trainer beim Sport-Club aufhört. «Das spricht eigentlich weniger für mich als für die Menschen hier», sagte der 58-Jährige.

Während sich die Freiburger Hoffnungen auf das internationale Geschäft machen können, stehen die Darmstädter als Tabellenletzter mit zwölf Zählern Rückstand auf den Relegationsrang bei noch fünf ausstehenden Spieltagen kurz dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Streich zeigte sich überzeugt davon, dass die Lilien in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen werden, wenn die Stabilität erhalten bleibe. «Dann habe ich überhaupt keine Angst», sagte der Freiburg-Coach.

29. Spieltag der Bundesliga

Bundesliga-Tabelle

Daten zum Spiel