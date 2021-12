Am Donnerstagabend hat der Basketballverband Pfalz (BVP) die Notbremse gezogen. Wie Sportwart Andreas Offenhäußer (Klingenmünster) mitteilte, unterbricht der Verband den Spielbetrieb in allen pfälzischen Meisterschaftsklassen.

Mit der neuen Regel müssen sich auch die erstgeimpften und genesenen Personen beim Sport im Innenbereich vor jedem Training oder Spiel testen. Parallel zu diesen kaum zu leistenden Maßnahmen würden die Ausfälle innerhalb der Mannschaften sowie die Ängste vieler Spieler, Eltern und Verantwortlichen stark zunehmen.

„Die Unterbrechung wird aufrecht erhalten, solange die 2G+-Regel gültig ist. Den Trainingsbetrieb kann jeder Verein unter den entsprechenden Vorgaben der Landesverordnung aufrecht erhalten. Alle angesetzten Spieltermine bleiben vorerst bestehen. Im Falle einer Änderung auf 2G werden diese dann laut terminierter Ansetzung weiter normal ausgetragen“, heißt es in der Presseerklärung des Verbandes. „In diesem Falle werden wir prüfen, ob die ausgefallenen Spiele im April, Mai oder Juni nachholt werden können. Ist dies zeitlich nicht mehr möglich, werden nur die fehlenden Spiele der Vorrunde neu terminiert und die Vorrunde dann als Abschlusstabelle gewertet, damit Auf- und Absteiger benannt werden können.“

Wie Offenhäußer auf RHEINFALZ-Anfrage bestätigte, will der übergeordnete Basketballverband Rheinland-Pfalz die (Oberligen und Landesligen) vorerst regulär weiterlaufen lassen. Auch die Spiele der 2. Basketball-Regionalliga (der TV Bad Bergzabern tritt am Sonntag um 18 Uhr an) sollen ausgetragen werden.