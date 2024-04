Uhldingen-Mühlhofen (dpa/lsw) - Nachdem die Polizei in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) auf einen Mann geschossen hat, der Passanten mit einem Messer bedroht haben soll, sind die Hintergründe weiter unklar. Die Ermittlungen gehen in mehrere Richtungen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) am Freitag. Der 28-Jährige soll am Donnerstag mehrere Passanten und Polizisten bedroht haben. Er habe auf Warnschüsse der Polizei nicht reagiert und sei auf die Beamten losgegangen. Daraufhin schossen sie auf ihn. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es am Donnerstag. Während das LKA wegen der Schüsse der Polizei ermittelt, übernimmt das Polizeipräsidium Ravensburg die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls und dem Motiv des Mannes.

