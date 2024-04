Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mofa-Fahrer ist in Karlsruhe auf einem Radweg gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Pedal an einen Laternenmast gestoßen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Dabei kam er zu Fall. Der Unfall sei nach bisherigem Stand selbst verschuldet gewesen. Der Mann wurde nach dem Unfall am Donnerstag vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

PM Polizei