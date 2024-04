Eine Mitarbeiterin des Grünen-Landtagsabgeordneten Daniel Lede Abal ist am Freitagmittag mit einer Verletzung im Gesicht in dessen Wahlkreisbüro in Tübingen entdeckt worden. Laut Polizei sind Ablauf und Hintergründe des Vorfalls völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen habe sich die Frau alleine in dem im Dachgeschoss eines Ärzte- und Geschäftshauses gelegenen Wahlkreisbüro aufgehalten.

Tübingen (dpa/lsw) - Die Verletzte konnte bisher lediglich angeben, dass sie gegen 11.30 Uhr offenbar zur Tür ging. Ob jemand an der Tür war, steht laut Polizei bisher nicht fest. Demnach stürzte die Mitarbeiterin an der Tür aus zunächst unklaren Gründen zu Boden und verlor das Bewusstsein. Eine Frau, die kurze Zeit später ins Büro kam, fand die Verletzte benommen vor. Die 45-Jährige kam in ein Krankenhaus.

«Auch wenn derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Straftat vorliegen, kann eine solche nicht völlig ausgeschlossen werden, weshalb Beamtinnen und Beamte des Staatsschutzes der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in alle Richtungen ermitteln», teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Auch ein Sturz ohne Fremdeinwirkung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

