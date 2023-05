Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag spielt der 1. FC Kaiserslautern in Lübeck. Abstiegskampf in der 3. Liga. FCK-Fans erinnern sich an große Bundesligaspiele auf dem Betzenberg. Wie dieses gegen den FC Bayern München. Mittendrin in der Westkurve: Scheibenhardts Bürgermeister Edwin Diesel, damals 15 Jahre jung.

„Es war der 20. Oktober 1973, ich war damals 15 Jahre alt!“ Wie aus der Pistole geschossen kommt dieses Datum von Scheibenhardts Ortsbürgermeister Edwin Diesel (63), wenn man ihn