Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem Laserpointer soll ein Mann in Stuttgart mehrere Lokführer geblendet haben. Die Fahrer hatten den Vorfall am Dienstagabend der Deutschen Bahn gemeldet, wie Bundespolizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Sie hatten den blauen Lichtstrahl demnach auf der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Nordbahnhof bemerkt. Die Polizei fand den 41 Jahre alten Tatverdächtigen samt Laserpointer in dessen Wohnung. Gegen ihn werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

