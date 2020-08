Dennis Mäuslein vom LCO Edenkoben ist bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim im 100-Meter-Sprint zum ersten Mal unter elf Sekunden geblieben. Sein Pech im Vorlauf der U20, den er als Vierter in 10,91 Sekunden beendete: 0,1 Meter/Sekunde zu viel Rückenwind für ein offizielles Wettkampfergebnis. „Das kann nur dort gewesen sein, wo das Messgerät stand, denn bei der Hitze, überwiegend 38 Grad, haben wir jeden Windhauch herbeigesehnt und davon nichts gespürt“, schrieb Sportfotografin Iris Hensel zu ihrem Bild. Den B-Endlauf gewann Mäuslein in 11,03 Sekunden, er blieb eine Hundertstel über seiner Bestleistung von 11,02 vom Mai 2019 in Weinheim. Über 200 Meter belegte er den fünften Platz in 22,62 Sekunden. Der Edenkobener wird versuchen, die Motivation bis Anfang September hochzuhalten, dann wird die Jugend-DM in Heilbronn nachgeholt. Mäuslein ist in seinem letzten Jahr in der Altersklasse U20. Die aus Landau stammende Hürdensprinterin Ricarda Lobe (MTG Mannheim) bestritt in Weinheim nur den Vorlauf und gewann ihn als schnellste Läuferin des Tages in 13,42 Sekunden. Wegen Problemen mit der Technik gab es Verzögerungen, und das war bei der Hitze alles andere als angenehm.