Für sein Heimspiel in der Volleyball-Oberliga der Frauen gegen die TGM Gonsenheim hat sich der ASV Landau verschärfte Regeln auferlegt. Beide Seiten haben vereinbart, dass sie am Sonntag um 13 Uhr in der Halle der Berufsbildenden Schule antreten.

Die Regeln: 2G+ für alle Spielerinnen und Schiris, ebenfalls 2G+ für alle Zuschauer, dazu Maskenpflicht und Abstandsgebot. Ein mitgebrachter Schnelltest darf vor Ort unter Aufsicht angewendet werden. „Diese letzte Maßnahme ist unsere Entscheidung und geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus“, teilt der ASV mit. Ausnahmen: Kinder bis elf Jahre benötigen keinen Test, für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren ist kein 2G verpflichtend, aber ein Test erforderlich.

Mit der Umstellung auf die 2G-Regel hätten die Landauerinnen kein Problem gehabt. „Gibt es überhaupt genug Tests zu kaufen? Kriegt jeder einen Termin am Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen? Will jemand aus Rücksicht auf sich und seine Angehörigen nicht mehr mitspielen? Wie sieht der Gegner das? Das sind die Fragen, mit denen wir uns jetzt schon beschäftigen“, sagte die Mannschaftsverantwortliche Jasmin Heinrich am Mittwochabend.

Seit gestern Abend ist klar: Menschen mit Auffrischungsimpfung sind von der Pflicht der „2G-plus“-Regelung ausgenommen.