Zum dritten Mal in Serie bleibt der Karlsruher SC in der zweiten Liga auswärts ohne Sieg. Zu wenig, um noch einmal im Aufstiegsrennen mitzumischen.

Paderborn (dpa) - Der Karlsruher SC ist beim SC Paderborn nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen und hat damit kaum noch Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg. Am Samstagabend sorgte ein Treffer von Igor Matanovic (26. Minute) für das Unentschieden. Zuvor hatte Sirlord Conteh (21.) Paderborn in Führung geschossen, als der KSC in Unterzahl war. Kurz zuvor hatte sich David Herold verletzt und musste später auch ausgewechselt werden.

Nach 29 Spielen beträgt der Rückstand der Badener auf den Relegations-Aufsteigsplatz der zweiten Fußball-Bundesliga nun bereits neun Zähler. Paderborn verbleibt mit 40 Zählern im Niemandsland der Tabelle.

Nach einer starken Zweitliga-Partie vor der Pause verlief die zweite Halbzeit ohne viele Höhepunkte. KSC-Coach Christian Eichner versuchte es eine Viertelstunde vor dem Ende noch einmal mit einem Dreifach-Wechsel und brachte unter anderem noch Ex-Nationalspieler Lars Stindl. Belohnt wurden die Gäste dafür indes nicht mehr.

Zweitliga-Tabelle