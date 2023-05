Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was hat es damit auf sich, dass ein ganzes Dorf in der Bukowina von den Sowjets nach Sibirien deportiert wurde? Die Frage ließ die in Waldbronn bei Karlsruhe lebende Kinderbuchautorin Karin Bruder nicht mehr los, nachdem sie auf eine Liste mit den Namen aller Deportierter gestoßen war. Sie reiste vor Ort, recherchierte und hat nun mit „Weiße Jahre“ ihren ersten Erwachsenenroman vorgelegt.

Zum Gespräch lädt Karin Bruder in ein eher karges Altbau-Büro des Geodätischen Instituts am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort arbeitet sie in ihrem Brotjob