Für ihre Abenteuerreise in die Region Mittelamerika haben sich die Landauer Fabio Gambs (21) und Leon Scherer (20) die richtige Zeit ausgesucht: Die Fußballer und dicken Freunde versäumen kein Spiel. Fern der Heimat fiebert Scherer diesem Samstag entgegen. Die Aktion, die er initiiert hat, startet.

Im Moment ruht der Spielbetrieb. Also kann die personelle Lücke, die beide beim SV Landau West aufgetan haben, (noch) keine Auswirkung auf die Leistung der Mannschaft in der A-Klasse haben. „Uns geht es so weit ziemlich gut. So langsam leben wir uns ein“, teilten die Abiturienten über Whatsapp der RHEINPFALZ mit. Inzwischen sind sie von den Bahamas nach Panama-Stadt gewechselt. Von Corona bekommen sie nicht allzu viel mit. Man müsse eine Maske tragen auf der Straße und in den Supermärkten, aber Restaurants, Bars und die Sehenswürdigkeiten hätten ganz normal geöffnet. Bisher hat das Duo von Erspartem gelebt.

Idee im Freiwilligen Sozialen Jahr

So kam es zur Sticker-Aktion, die heute beginnt: Während seines Freiwilligen Sozialen Jahres bei dem Verein sollte Scherer sich ein Projekt überlegen, das er selbst umsetzt. Ursprünglich wollte der 20-Jährige in den Osterferien dieses Jahres ein Fußballcamp für F-Junioren gemeinsam mit einem Partnerverein aus Hagenau veranstalten. Die Corona-Beschränkungen machten diesen Plan zunichte. „Also musste ich mir eine Alternative aussuchen und bin auf Stickerstars gestoßen. Ein Unternehmen, das individuelle Stickeralben für Feuerwehren, Karneval- und Sportvereine produziert“, berichtet Leon Scherer. Mit Blick auf das 60-jährige Bestehen des SV Landau West entstand so ein schönes Sammelerlebnis.

Verkaufsstart

Mitglieder des Vereins sowie die Historie von 1961 bis 2021 mit prägenden Ereignissen, Persönlichkeiten und besonderen sportlichen Momenten sind Teil dieses Albums.

Die Alben und Sticker werden ab heute zehn Wochen lang im Rewe-Markt in Landau in der Haardtstraße zum Verkauf angeboten. Tauschbörsen sollen es ermöglichen, das komplette Album mit 370 Stickern vollzubekommen.