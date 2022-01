Am Donnerstag, 27. Januar, ist im Karlsruher Tollhaus Gelegenheit, die frisch gebackene Gewinnerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg live zu erleben: die Komödiantin Helene Bockhorst. Für die Vorstellung um 20 Uhr gibt es noch Karten unter www.tollhaus.de. Die gebürtige Hamburgerin, die seit einigen Jahren in Mannheim lebt, fasst ihr Programm so zusammen: „Ein Abend über den Scharlatan in jedem Einzelnen von uns, Sexualität, Meerestiere und die Angst, nicht genug zu sein.“ Die Jury des mit 5000 Euro dotierten Kleinkunstpreises attestiert: „Das ist frech, modern, sehr gut überlegt und unfassbar gut gespielt. Da geht ein Stern am Comedyhimmel auf.“