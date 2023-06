Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Architekt samt Familie hat sein Traumhaus gefunden: einen alten Dreiseithof im beschaulichen Barbelroth. Was Sebastian Baudis daraus gemacht hat, kann man am Tag der Architektur am Wochenende besichtigen.

„Gell, ihr reißen’s aber net ab?“: Das war die erste Frage, die zwei alte Damen, die damaligen Besitzerinnen, 2016 dem Ehepaar Baudis beim Verkaufsgespräch stellten. Nein, alles andere