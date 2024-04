Stuttgart (dpa) - Torjäger Serhou Guirassy hat sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zum Saison-Rekordtorschützen des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga gekürt. Der Torjäger traf am Samstag zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Schwaben (11. Minute) und erzielte damit sein 25. Saisontor. Damit hat Guirassy einmal mehr getroffen als der frühere Nationalstürmer Mario Gomez, mit dem er am vergangenen Wochenende beim 1:0 in Dortmund gleichgezogen hatte. Gomez' bisherige Bestmarke stammte aus der Saison 2008/09.

