Schwaigern (dpa/lsw) - In Schwaigern (Kreis Heilbronn) ist in einem Einkaufszentrum ein Geldautomat gesprengt worden. Am Montagmorgen wurde der Automat von zunächst unbekannten Tätern in die Luft gejagt, die darauf in einem «dunklem, hochmotorisiertem Fahrzeug» die Flucht ergriffen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Es gebe einen geringen Schaden am Gebäude. Wie viel Geld geraubt wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Dies müsse auch mit der betroffenen Bank geklärt werden. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei fahndet nach dem Auto und den Tätern - zwischenzeitlich am frühen Morgen auch mit einem Polizeihubschrauber.