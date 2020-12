Mittelfeldspieler Tim Kiefer verlässt nach nur einer Saison den FSV Steinweiler, wo er als spielender Cotrainer von Carsten Neumann agierte. Er wird in der nächsten Saison Spielertrainer beim Bezirksligisten TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen. Neuer Cotrainer an seiner Seite wird der Spieler Tom Simon. Kiefer spielte bereits in der Saison 2017/2018 für den TuS. Zuvor war er viele Jahre beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.