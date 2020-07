Am Samstag entscheidet der Verbandsspielausschuss in Edenkoben, ab wann und in welcher Form die Spielrunde 2020/2021 gestartet wird. Der Kreisausschuss Südpfalz hat beschlossen, bei einem späteren Spielbeginn als August die Staffeln nach regionalen Gesichtspunkten zu teilen. Am Kreispokal 2020/2021 dürfen nur die ersten Mannschaften der Vereine teilnehmen, damit treten 54 Mannschaften an. Diese Regelung gilt vorerst nur für die kommende Spielzeit.