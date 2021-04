Fußball-Bezirksligist TSG Jockgrim hat Felix Cölln vom Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kam in der abgebrochenen Runde auf drei Einsätze und geht nach nur einem Jahr den Schritt den umgekehrten Weg wie im Sommer 2020. In Jockgrim trifft er seinen Bruder Max, der dort im B-Klasse Team (zwei Einsätze in der Runde 2020/21) eingesetzt wurde.