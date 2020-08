Seit Mitte Juli laufen die Planungen für die erste Basketball-Saison seit Corona. Andreas Offenhäußer, Sportwart des Basketballverbandes Pfalz aus Klingenmünster, gibt einen Einblick. Wie ist der Stand bei den südpfälzischen Teams sechs Wochen vor dem Saisonstart Mitte September?

Wie sicher ist das „sportliche Comeback“ im Basketball, nachdem das Covid-19-Virus und ihre Folgen die Meisterschaftsrunde 2019/2020 im März frühzeitig beendete?

Unter Einhaltung der in jedem Bundesland unterschiedlichen Hygiene- und Hallennutzungsrichtlinien haben der Deutsche Basketballbund und seine Landes- und Bezirksverbände sich für den regulären Beginn der neuen Spielrunde ausgesprochen. Auch von den Sportbünden wurde grünes Licht für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe erteilt mit den jeweils geltenden Einschränkungen. Die Basketballer aus der Region haben ihren Trainingsbetrieb unter den geltenden Vorgaben vor einigen Wochen wieder aufgenommen. Auch wenn Offenhäußer betont, dass „das Gebilde“ ein äußert dynamischer Prozess und mit den Entwicklungen in Deutschland im Allgemeinen eng verbunden sei. Steigen die Infektionszahlen wieder rasch an oder gäbe es gar eine zweite Welle, wären davon natürlich auch der Sport und die Basketballvereine betroffen. Wie es Mitte September konkret aussieht, weiß niemand.

Hat die Entscheidung, die Erstplatzierten mit dem Aufstieg zu belohnen, die Letztplatzierten aber nicht absteigen zu lassen, Auswirkungen auf die Größe und den Spielbetrieb der einzelnen Ligen?

In der Zweiten Regionalliga wird es 13 statt zwölf Mannschaften geben. Das bedeutet für den TV Bad Bergzabern eine Runde mit insgesamt 24 statt 22 Meisterschaftsspielen. Alle anderen Ligen haben die gewohnten Stärken. Durch freie Plätze und Rückzuge gibt es keine künstlichen Aufblähungen. Die Oberliga Herren startet mit zwölf Teams, die Oberliga Damen und alle Klassen darunter spielen wie bisher mit maximal zehn Mannschaften. Offenhäußer befürchtet, dass die Auswirkungen durch Corona in der Region in der übernächsten Spielrunde 2021/2022 erst spürbar werden, wenn es von den Bundesligen und der Regionalliga mehr Absteiger wie gewohnt geben wird.

Wird es Einschränkungen geben oder können die Begegnungen wie vor der „Corona-Zeit“ mit Zuschauern stattfinden?

Derzeit sind von den jeweiligen Städten und Landkreisen die Nutzungsbedingungen der Hallen klar geregelt, die die Vereine für den Trainingsbetrieb beachten müssen. Für die Spiele selbst hat der Verband noch keine Klarheit. Für Offenhäußer ist das nicht schlimm, weil bis zum Rundenstart noch vieles passieren und der allgemeinen Situation kurzfristig angepasst werden könne. Stand heute wären Spiele mit Zuschauern nicht erlaubt. Da aber Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder Feiern in Restaurants wieder zugelassen sind, schließt Offenhäußer Spiele mit Anhängern unter Auflagen nicht aus. Das müsse die nächsten Wochen noch abgestimmt werden.

Gibt es Veränderungen bei der Ligenzugehörigkeit?

Ganz oben nicht. Der TV Bad Bergzabern geht wieder in der 2. Regionalliga Südwest an den Start. Cheftrainer bleibt der bisherige Erfolgscoach Florian Hatt (Landau). Gleich doppelte Veränderung gibt es bei den TVB-Damen. Aufgrund eines kleineren Kaders und einer Neuausrichtung zog der Verein seine Mannschaft aus der Oberliga in die Landesliga 1 zurück. Roland Leidag, Spieler des TVB-Regionalligisten, löst als Trainer Klaus Fremgen ab. Die Herren des BBV Landau steigen als Meister in der Bezirksliga Pfalz in die Landesliga Rheinhessen-Pfalz auf. Neue Luft schnuppert auch der TV Wörth, der nach sportlich erfolgreicher Saison in der A-Klasse als Drittplatzierter aufgrund freier Bezirksliga-Plätze den Sprung in höhere Gefilde wagt.

Welche südpfälzischen Vereine schicken bei den Erwachsenen welche Teams in welche Spielklassen?

Der TV Bad Bergzabern stellt Mannschaften in der 2. Regionalliga, A- und B-Klasse und in der Landesliga 1 Damen. Der BBV Landau hat zwei Herrenteams (Landesliga, B-Klasse) und ein Damenteam (Landesliga). Lokalderbys gibt es in der Bezirksliga zwischen der TS Germersheim und dem Aufsteiger TV Wörth und in der A-Klasse zwischen Germersheim II und Bad Bergzabern II. Damit nehmen vier Clubs mit insgesamt zehn Mannschaften (acht Männer- und zwei Damenteams) an der Runde teil.

In welcher Zeit soll gespielt werden?

Der erste Spieltag ist am Wochenende 12. und 13. September geplant. Der Rückrundenstart ist je nach 13er-, 12er- oder 10er Liga noch im alten Jahr terminiert: am 5./6. (regional) und am 12./13. Dezember (überregional). Der letzte Spieltag ist am 20./21. März beziehungsweise in der Regionalliga am 27./28. März 2021 vorgesehen. Los geht es mit der ersten Runde im Pfalzpokal am 5. und 6. September.