Nördlingen (dpa) - Beim Brand einer Arbeiterunterkunft in Schwaben sind zwei Menschen leicht verletzt worden und es ist ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich entstanden. Da das Gebäude laut Mitteilung der Polizei einsturzgefährdet und daher unbewohnbar ist, mussten 45 Bewohner in einer Turnhalle untergebracht werden. Das Feuer war Samstagnacht in der Unterkunft in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) ausgebrochen - als Ursache wird ein Heizlüfter vermutet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.