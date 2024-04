Ludwigsburg (dpa/lsw) - Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Eine 62-Jährige hatte laut Zeugenaussagen eine rote Ampel missachtet und damit den Zusammenstoß mit dem Wagen eines 63-Jährigen verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau musste nach dem Unfall am späten Dienstagabend von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie und der Mann wurden ins Krankenhaus gebracht.

Polizei-Mitteilung