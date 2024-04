Nach dem frühen Scheitern in den Playoffs nehmen die Adler Mannheim den nächsten Umbruch vor. Ein Führungsspieler und ehemaliger NHL-Verteidiger verabschiedet sich.

Mannheim (dpa) - Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer verlässt die Adler Mannheim und wird damit den nächsten Neuanfang beim deutschen Eishockey-Topclub nicht mit in Angriff nehmen. Nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft und folgenden Gesprächen entschieden sich der 36-Jährige und die Adler gegen eine gemeinsame Zukunft, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. 2021 war Holzer nach etlichen Nordamerika-Jahren und einem einjährigen Russland-Gastspiel in die Deutsche Eishockey Liga zurückgekehrt.

«Ich bin vor drei Jahren mit dem Ziel nach Mannheim gekommen, so viele Titel wie möglich zu holen», sagte Holzer: «Wir sind durch einige Höhen und Tiefen gegangen, haben sehr viel erlebt. Das Potenzial für eine Meisterschaft war immer da, leider hat es nie gereicht.»

Nach dem frühen Playoff-Aus hatten die Mannheimer zuvor bereits acht weitere Abgänge bekannt gegeben, darunter auch die Abschiede von Kapitän Denis Reul und Publikumsliebling David Wolf. Den Vertrag mit Top-Verteidiger Leon Gawanke verlängerten die Adler dagegen bis 2029.

