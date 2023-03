Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind so was wie moderne Plein-Air-Maler. Doch sie suchen nicht die Idylle im Grünen sucht, sondern den grauen Beton der Städte. Eine Gruppe der Urban Sketcher hat sich in Karlsruhe gefunden.

Karlsruhe, nördliche Karlstraße am Samstagmorgen: Das Prinz-Max-Palais protzt mit seiner Prachtfassade, ringsherum viel Baustellenchaos, Stadtmöblierung mit eingetopften Bäumchen und