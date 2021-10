Fast komplett über den Haufen geworfen hat die Corona-Krise alle Planungen von Bernhard Weller und Götz Valter alias Spitz & Stumpf. Das Pfälzer Komiker-Duo hätte im Frühjahr 2020 eigentlich so richtig mit der lange geplanten Abschiedstournee „Hurtig im Abgang“ durchstarten wollen, war dann aber zur Zwangspause verdonnert.

Die beiden Komiker aus Speyer und Neustadt wollten sich aber einen selbstbestimmten Bühnenabschied kredenzen und nicht als Corona-Opfer sang- und klanglos verschwinden. Mit über einem Jahr Verspätung ist die Tour jetzt also angelaufen. Und am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr geben Weller und Valter im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim auf Einladung des Freundeskreises Die Wachthäusler ihre endgültig letzte Vorstellung als Spitz & Stumpf nach 25 Jahren Bühnenpräsenz.

Das Programm spielt im Weingut Stumpf, wo wieder das gewohnte Chaos herrscht. Friedel und Eugen haben endlich wieder ein gemeinsames Ziel für ihre Anstrengungen, denn das Pfälzer Viertel ist bedroht. Und wenn schon die Welt nicht zu retten ist, dann doch wenigstens dieser kleine Ausdruck regionaler Eigenheit.

Karten

Tickets zu 20 Euro sind erhältlich bei Karin Hechler, Telefon 0176 43170184, E-Mail khechler@gmx.de.