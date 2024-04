Gutach (dpa/lsw) - Beim frontalen Zusammenstoß zweier Autos bei Gutach im Schwarzwald sind drei Menschen verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei kam der 65-jährige Unfallverursacher am Samstagmittag mit seinem Auto auf die Gegenspur, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden per Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 36.000 Euro. Die K 5360 musste für eine Weile gesperrt werden.

