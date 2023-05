Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ausgebildete Opernsängerin Annette Postel hat sich von der Pandemie die Lust an der Kreativität nicht verderben lassen. Zwei CDs hat sie aufgenommen, ein Buch veröffentlicht, während auf den Bühnen Funkstille herrschte. Und schon bald ist sie wieder live zu sehen – zunächst in München, dann in Karlsruhe.

„Meine Corona-Babys“ nennt die Edenkobener Allroundkünstlerin Annette Postel ihre neuesten Veröffentlichungen, von denen sie jetzt gleich drei an den Start bringt.