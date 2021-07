Am Samstag steigt das erste Pflichtspiel auf dem neuen Rasenplatz in St. Martin. Der TuS empfängt in der ersten Pokalrunde des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt die SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld. Anspiel: 16 Uhr. Neu beim TuS als Trainer ist Christopher Weber, der im Ort aufgewachsen ist.

Herr Weber, wie kommen Sie zu St. Martin?

Ich habe nahezu alle Jugendteams beim TSV Venningen/Fischlingen trainiert. Zuletzt war ich bei den B-Junioren des SV Rülzheim in der Landesliga tätig. Ich besitze die Trainer-C-Lizenz. Von 2013 bis 2017 habe ich bei der Kids-Soccer-Academy von Sebastian Schächter gearbeitet. Ich bin froh und dankbar, dass ich nun den ersten Trainerjob in der Aktivität ausüben darf.

Was bewirkt der neue Rasenplatz?

Für den Verein geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Wir waren noch das einzige Team im Umkreis, das auf „roter Erde“ spielte. Zudem war es sicherlich ein Faktor, um neun Neuzugänge für den TuS gewinnen zu können. Der Platz sorgt für eine noch stärkere Motivation. Die Mannschaft hat aber schon in den vergangenen Jahren auf dem alten Geläuf oben mitgespielt. Das zeugt vom hohen Teamgeist einer Truppe in einem familiären Umfeld.

Wie hat sich die Zusammensetzung des Teams geändert?

Wir haben mit 29 Spielern nun einen größeren Kader. Das war wichtig, weil wir viele Englische Wochen haben werden. Florian Tätz kam von der SG Rohrbach/Impflingen aus der A-Klasse und ist auf den offensiven Flügeln gesetzt. Auch Marius Mulack, der bei mir in Venningen/Fischlingen spielte, hat gute Karten für die Startelf. Die weiteren Neuzugänge heißen Manuel Baron vom TSV Venningen/Fischlingen, Nicolas Anslinger von Herta Kirrweiler, Kamil Wezner vom TuS Maikammer, Colin Krauß und Fabian Tätz vom FV Queichheim, Dominik Hoffmann vom FVP Maximiliansau und Sascha Schanné vom Knittelsheim. Ramon Schreieck sowie Jürgen Saltarello und Thomas Hilbert haben den Verein verlassen. Schreieck wechselte zu Maikammer, Saltarello und Hilbert sind bei der SG Kirrweiler/Venningen. Mein Vorgänger Max Saltarello trainiert nun den SV Altdorf/Böbingen II.

Zur Person

Christopher Weber (36) ist in St. Martin aufgewachsen und lebt dort mit seiner Frau und den drei Kindern. Nach zwölf Jahren bei der Bundeswehr arbeitet er als Beamter im Bereich Verwaltung und Finanzen beim Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung in Landau.