Nach einem Sieg der Titelverteidigerinnen von Allianz MTV Stuttgart über den SSC Palmberg Schwerin steht es im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft 1:1.

Stuttgart (dpa) - Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den SSC Palmberg Schwerin nach einem dramatischen Spiel zum 1:1 ausgeglichen. Nach der Auftaktniederlage beim Bundesliga-Rekordmeister gewannen die Titelverteidigerinnen die zweite Partie in der «Best-of-five»-Serie am Mittwoch in Stuttgart verdient mit 3:2 (25:14, 25:21, 24:26, 22:25, 15:12), nachdem sie zwischenzeitlich eine 2:0-Satzführung verspielt hatten.

Beste Punktesammlerin war die Stuttgarter Starangreiferin Krystal Rivers mit 29 Zählern. Die dritte Partie findet am Samstag (17.10 Uhr/Sport1) wieder in Schwerin statt. Für den Titel sind drei Siege erforderlich.

Die dreimaligen Meisterinnen aus Stuttgart begann in der mit 2251 Zuschauern ausverkauften Scharrena wie aufgedreht und setzte die Gäste im ersten Satz mit starken Aufschlägen und furiosen Angriffsaktionen unter Druck. Bundesliga-Rekordmeister Schwerin, der erstmals seit fünf Jahren wieder im Playoff-Finale steht, fand nur schwer ins Spiel.

Die Gastgeberinnen dominierten die Begegnung bis zur Mitte des dritten Satzes klar, doch dann fing sich Schwerin und entschied den Durchgang für sich. Als die Stuttgarterin Britt Bongaerts im vierten Satz nach einer strittigen Situation und langen Diskussionen die Rote Karte sah und Schwerin damit einen zusätzlichen Punkt erhielt, schien das Spiel zu kippen. Doch im Tiebreak fanden die zwischenzeitlich verunsicherten Stuttgarterinnen zu ihrer mentalen Stärke zurück und gewannen letztlich verdient.

