Heinrich Weid stammt aus Würzburg. Christel Beutler ist in Schlesien geboren. Die beiden machen den Sportkreis Germersheim in einer Hinsicht zur Nummer 2 in der Pfalz. Sie haben im ersten Coronajahr zum 40. Mal das Sportabzeichen erlangt. Wie haben sie das geschafft?

Der Sportkreis Germersheim lag 2020 mit der Abnahme von 2349 Sportabzeichen an zweiter Stelle hinter Speyer (2598). In Relation zur Einwohnerzahl stand er hinter Speyer und Zweibrücken an dritter Stelle