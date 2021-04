Virtuelle Ausstellungen, Streamingkonzerte, Zoom-Konferenzen – Corona hat unsere Gesellschaft aus dem digitalen Tiefschlaf geweckt. Auch manche Künstler haben ganz neue Seiten an sich entdeckt wie Benjamin Burkard. Von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur wurde er dafür aus dem Stand heraus mit einem Projektstipendium bedacht.

Als Maler ist Benjamin Burkard die Einsamkeit eigentlich gewohnt. Im eigenen Atelier hat er selten Zuschauer. Die werden normalerweise erst mit dem fertigen Produkt konfrontiert, wenn sie zum Schauen und Staunen, zum Gedankenaustausch und Kulturplausch in die Ausstellungen und Galerien kommen, neuen Input geben und möglichst viel Output kaufen. Aber was ist in Coronazeiten schon normal?

Den 1986 in Kandel geborenen Künstler hat es aus der Einsamkeit an die Öffentlichkeit gedrängt, und er hat dafür neue Kanäle entdeckt und neuerdings Spaß am Philosophieren und Filmen gefunden. Er nutzt nicht nur den einfachen Weg der Präsentationen seiner Arbeiten im Internet, sondern hat ganz originelle neue Arbeits- und Ausdrucksmethoden entwickelt: Der junge Künstler veröffentlicht monatlich einen Clip „Mein pandemischer Monolog“.

Man bekommt auch einen Einblick ins Skizzenbuch

In kurzen Videos lässt er darin seine Fans an der Entstehung seiner fantastischen Bildwelten im Atelier teilhaben. Der Besucher erhascht nicht nur einen Blick auf Leinwände, Malutensilien und Gemälde in unterschiedlichen Fertigungsstufen, er darf auch einen Blick ins Skizzenbuch werfen, auf dessen Seiten sich zur Zeit manches Getier tummelt und viele Gedanken breitmachen.

„Kunst ist Verschwendung von Zeit – ich liebe Zeit“ steht da in Kritzelschrift neben vielen anderen Notizen, die den Maler zum Interpreten seiner selbst machen. Das Videofilmen und Agieren vor und hinter der Kamera hat sich der Hauenstein-Preisträger für seinen „Pandemischen Monolog“ binnen kurzer Zeit selbst beigebracht und dabei so richtig Feuer für das Medium gefangen. Mittlerweile agiert er souverän mit zwei Kameras im Wechsel, beherrscht den Cut, das Zusammenführen von Audio und Ton.

Sucht den regen Austausch mit Kunstfreunden

Jeden seiner Monologe versteht er als kleines Kunstwerk, als Teil einer großangelegten ästhetischen Gesamtkomposition. Auch die Musik hat dabei einen hohen Stellenwert. Für den Debütfilm hat sein Freund, der Keyboarder und Songwriter Daniel Merfert, in einer einzigen Nacht Stücke komponiert. Weitere Künstler der Region sind eingeladen, bei kommenden Folgen mitzuwirken. Die Fortsetzung ist durch das Stipendium schon gesichert.

Zu finden sind seine kurzen Videoclips in den sozialen Medien Facebook und Instagram sowie auf Youtube. Benjamin Burkard will über seinen Monolog erklärtermaßen auch in den Dialog mit Kunstfreunden kommen und freut sich über einen regen Austausch.

Info