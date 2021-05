Dass manche Theater wie die Berliner Schaubühne und das Festspielhaus Baden-Baden bereits entschieden haben, für den Rest des Jahres dicht zu machen, dafür hat die Landauer Kulturabteilungsleiterin Sabine Haas großes Verständnis: „Dieses On-Off zermürbt.“ Trotzdem ist sie auf Ideensuche, „damit die Stadt lebendig bleibt. Denn auch die Kultur ist systemrelevant.“

Am Freitag kurz vor dem November-Lockdown gab’s in der Landauer Festhalle noch ein Sinfoniekonzert vor ausverkauftem Haus. „Das war ein großes Trauerdefilee“, beschreibt Haas die Abschiedsstimmung unter den Zuschauern. „Niemand weiß, für wie lange.“ Abgesagt ist auch das Gastspiel von Bürger Lars Dietrich mit Walter Plathe, der in Landau seinen 70. Geburtstag feiern wollte bei einem Gastspiel mit der Komödie „Monsieur Pierre geht online“.

„Ich habe den Eindruck, dass sich die Besucher mit unserem Corona-Konzept sicher gefühlt haben und dankbar waren, wieder Kultur erleben zu können“, sagt Haas. Dieses undifferenzierte Einschreiten der Politik auch bei gut belüfteten Theatern ist für sie nur schwer nachvollziehbar.

„Es geht für manche Tourneetheater um die nackte Existenz“

Freie Künstler heben sich gerne von der institutionellen Kultur ab, die mit der Förderung durch Steuergelder nicht in der Existenz gefährdet sei. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch hat auch ein städtisches Kulturamt mit der Krise zu kämpfen. Und an dessen Tropf hängen wieder freie Künstler. „Es geht für manche Tourneetheater um die nackte Existenz“, sagt sie. Und für ihr Amt heißt das: „Wir müssen jetzt klären, wie wir mit dem Defizit umgehen.“ Bislang war sie gehalten – anders als Kollegen benachbarter Städte, die einfach einen festgelegten Betrag ausgeben dürfen – einen Teil ihrer Ausgaben durch Einnahmen zu refinanzieren. 80.000 Euro Defizit darf sie machen. Ob das 2020 zu schaffen ist?

Dabei wird die Arbeit für Veranstalter, Künstler und Agenturen immer größer: Ersatztermine müssen gesucht werden, neue Tourpläne gebastelt und Karten rückabwickelt werden. „Das ist eine ewige Rumtelefoniererei“, sagt Haas. Vor allem die Kurzfristigkeit der Entscheidungen sei schwierig: Innerhalb von drei Tagen alles runterfahren und im Dezember dann wieder auf einen Schlag da sein. Dabei gibt es für die Zeit nach dem November-Lockdown nicht einmal Planungssicherheit. „Wir brauchen Zeit, alles umzusetzen und neu zu planen. Deshalb gibt es Leute wie Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne, die einen kompletten Winterlockdown vorschlagen.“

Stadtholding hat Leute in Kurzarbeit geschickt

Bei der Stadt trifft die Krise in der Veranstaltungsbranche auch die Stadtholding. Die Mitarbeiter seien derzeit in Kurzarbeit, berichtet Sandra Diehl, Pressesprecherin der Stadt. „Arbeit fällt natürlich trotzdem an: Es gibt Gremiensitzungen und Livestreams.“ Enorm gestiegen ist der Beratungsbedarf. Viele Kunden fragten nach ihren Hochzeiten oder Tagungen, die in der Festhalle geplant waren. „Die Verunsicherung ist sehr groß“, sagt Diehl.

Als kleinen Lichtblick im November, da auch Museen geschlossen sind, organisiert das Kulturamt eine Ausstellung „to go“ entlang des Zauns der Villa Streccius. Magdalena Niering aus Landau zeigt ab Samstag ihr Projekt „Warum.Leben.Wir.“. Passanten können per QR-Codes Interviews abrufen, die Niering für ihr Studium Performative Künste in sozialen Feldern in Frankfurt geführt hat.