Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kampfabsagen, Sponsorenverluste und eine Verletzung. Der Hatzenbühler Leon Bauer hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der 22-Jährige, in 17 Profikämpfen ungeschlagen (16 Siege), hat die Pandemie genutzt, um sich ein zweites Standbein aufzubauen und neue Dinge zu probieren.

9. November 2019. Leon Bauer gewinnt gegen Toni Kraft in Hamburg und fügt dem Münchner Boxer dessen erste Niederlage in 18 Kämpfen zu. Bauer bleibt im Anschluss in der Hansestadt, lebt