Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Fassade des Landauer Impfzentrums, gleich neben dem Eingang, hat der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel sein Markenzeichen hinterlassen. Was will uns die krumme Südfrucht-Mutante sagen?

Großer Bahnhof für Thomas Baumgärtel, der mit seiner quietschgelben Steppjacke wie ein Reklameläufer seiner selbst auftritt: Oberbürgermeister, Landrat, Fernsehkameras und