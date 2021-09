TC Jockgrim ungeschlagen durch Damen-B-Klasse

Fünftes Match, der nächste Sieg: Hannah Mühlheusser (22) hat auch im letzten Rundenspiel dieses Jahres einen Einzelpunkt zum Erfolg ihrer Mannschaft beigetragen. Mit 6:0, 6:1 gewann die angehende Erziehungswissenschaftlerin gegen Zoe Reck. Mit 9:0 gewannen die Damen des TC Jockgrim in Schifferstadt, sie sind Gruppenerste in der B-Klasse und aufstiegsberechtigt. So nicht zu erwarten war der 6:2, 6:0-Sieg von Lusie Schloß gegen Sarah Sommer. Ihre Konkurrentin hat fast dieselbe Leistungsklasse. Auch Schloß verlor kein Einzel in der Medenrunde. Mühlheusser gewann obendrein jedes Doppel. Drei Doppel spielte sie mit Lisa Zeiner, die beiden jüngsten mit Caroline Jentschek. Laura Thomas, Lena Ohmer und Sandy Schwarz waren die anderen Spielerinnen, die sich gegen die SG Hagenbach (8:2 Punkte), den TC Neupotz, den TC Erlenbach und den TC Birkenhördt behaupteten. Jule Loreth (5:0 Einzel), Sophie Heinz, Luisa Mittenbühler und Jule Bürckmann sind die erfolgreichsten Spielerinnen des Gruppenzweiten, der zum Ausklang Erlenbach mit 9:0 abhängte.