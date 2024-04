Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) - Ein Wohnhaus in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) ist am Dienstag in Vollbrand geraten. Der Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach griff das Feuer auf das Dach des Gebäudes über. Ein Gebäudeteil sei ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Verletzte habe es offensichtlich nicht gegeben. Gemeldet wurde der Brand demnach gegen 13.30 Uhr. Die Löscharbeiten gingen bis in den Abend hinein. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Pressemitteilung