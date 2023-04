Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Druck war groß, doch das deutsche Handball-Nationalteam glänzt gegen Slowenien mit einer klasse Leistung und siegt 36:27. Damit rückt die Olympia-Qualifikation ganz nah. Am Sonntag gegen Algerien kann die Mannschaft alles klar machen.

Die deutschen Handballer haben am Samstag einen riesen Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio gemacht. Mit einem furiosen Auftritt in der ersten Halbzeit distanzierte das