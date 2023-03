Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommerbiathlon hat viele Fans. Beim Target-Sprint geht es ums Laufen und Schießen, kennt aber kaum einer. Sven Müller, Target-Weltmeister vom SV Steinwenden-Weltersbach, gibt seit Jahren alles, um seinen Sport bekannter zu machen. Jetzt hat er einen Wettkampf mitten ins Herz der Stadt Landstuhl geholt. Doris Theato hat mit ihm geplaudert.

Wer ist auf die Idee gekommen, Euren Sport mitten in Landstuhl durchzuführen?

Ich selbst war schon auf einigen Wettkämpfen, die in Städten waren, so auch bei der WM im thüringischen