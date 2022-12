Zwei 29-jährige Urgesteine haben für die kommende Saison beim Verbandsligisten FC Bienwald Kandel zugesagt: Kapitän und Abwehrchef Yanik Wagner geht ins sein elftes Jahr und Stammtorhüter Patrick Aust in sein achtes Jahr im Bienwaldstadion. Sportdirektor Michael Pahle sagt: „Ich bin sehr erleichtert über ihren Verbleib. Unsere Planungen für die kommende Spielzeit sind sehr weit fortgeschritten.“ Der defensive Mittelfeldspieler Leon Leiner hat den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen und sich Landesligist TSG Jockgrim angeschlossen. Der frühere Kapitän der A-Junioren des FSV Offenbach in der Regionalliga Südwest kam wegen mehrerer Verletzungen nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Der spielende Co-Trainer Eric Veth wird im Sommer die TSG Jockgrim verlassen. Der 30-jährige Stürmer kam 2020 ins Ziegeldorf. Zuvor erzielte er in der Ober- und Verbandsliga in 219 Spielen 117 Tore für den TuS Mechtersheim, Armina Ludwigshafen und den SC Hauenstein. Der Hasslocher erklärt: „Ich habe 40 Kilometer einfache Wegstrecke und beginne in Kürze mit einer berufsbegleitenden Fortbildung zum Betriebswirt. Deshalb muss ich meinen Aufwand für den Fußball reduzieren. Nach drei tollen Jahren möchte ich mich mit dem Klassenerhalt verabschieden.“