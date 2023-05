Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf den Triathleten Patrick Lange warten in diesem Jahr zwei Weltmeisterschaften. Auch sonst bleibt es spannend. Er veröffentlicht seine Biografie und erzählt in diesem Gespräch, was der Tiefpunkt im vergangenen Jahr war.

Patrick Lange, wo verbrachten Sie die Feiertage?

Zu Hause in Salzburg. Ich habe zwei Tage vor Weihnachten meine Booster-Impfung bekommen, konnte danach wirklich mal ein paar Tage Pause